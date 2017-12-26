Назарбаев: Между Кыргызстаном и Казахстаном нет проблем, которые невозможно решить

Казахстан вложил порядка 650 млн долларов в экономику Кыргызстана. Об этом сегодня в ходе официального визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова сказал глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Назарбаев отметил, что между Кыргызстаном и Казахстаном нет таких проблем, которые невозможно было бы решить. И привел статистические данные.

«За 10 месяцев торговля выросла на 13%, Казахстан является одним из основных партнеров Кыргызстана. И одним из основных инвесторов. За эти годы вложено порядка 650 млн долларов в Кыргызскую экономику, действует несколько сотен совместных предприятий в Казахстане работает больше 700 предприятий с участием кыргызского бизнеса и капитала», - сказал президент Казахстана.

Он напомнил, что теперь Казахстан и Кыргызстан работают в условиях евразийской интеграции. В первой части официальной встречи - узком кругу главы государств рассмотрели широкий круг региональных и политических вопросов, которые необходимо решить. После чего Нурсултан Назарбаев предложил перейти на актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

«На момент последней встречи в Минске прошло не так много времени, но наши правительства проделали очень большую полезную работу, сняли вопросы, которые были, волновали и вас, и нас не меньше волновали. Поэтому мы сегодня можем поговорить о том, что еще можно сделать», - сказал Назарбаев, после чего делегации ушли на встречу в расширенном формате.

Татьяна Ковалева