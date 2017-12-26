За взятку экс-замакима Рудного приговорили к 8 годам заключения

В Рудненском городском суде огласили приговор бывшему заместителю акима Рудного Максуту Дуспулову и дали ему 8 лет лишения свободы, передаёт МИА «Казинформ».

«Суд постановил Дуспулова Максута признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 366 частью 3 пункта 3 УК РК и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, находящегося в собственности, добытого незаконным путем либо приобретённые на средства, добытые незаконным путём, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе»,- озвучила приговор судья Мадина Бектилеева.

Отбывать наказание М.Дуспулов будет в учреждении средней безопасности. Директору ТОО «Оркен» Умирхану Мусралиеву также назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, заместитель акима Рудного Дуспулов был задержан с поличным 12 мая 2017 года сотрудниками антикоррупционной службы. Он получил взятку в сумме 15 миллионов тенге от директора ТОО «Оркен». За эту сумму он должен был беспрепятственно принять и подписать акты выполненных работ по объекту «Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в Рудном» в рамках государственной программы «Нурлы жер». Заказчиком объекта являлось ГКП «Железорудная ТЭК».