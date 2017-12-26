В Костанайской области пресечена деятельность ОПГ, распространявшей наркотики

Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Костанайской области задержали семь участников организованной преступной группы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, один из подозреваемых был задержан в Таразе, откуда он доставлял наркотические вещества в особо крупном размере. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 297 ч.3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств». В день задержания преступной группировки было изъято свыше 59 килограммов марихуаны.

В управлении по борьбе с наркобизнесом ДВД сообщили некоторые сведения о материалах уголовного дела. Так, в марте 2017 года в полицию поступила информация о лицах, которые причастны к распространению наркотических средств на территории Костанайской области. Оперативники стали тщательно проверять данные сведения.

В рамках проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками по борьбе с наркобизнесом были задержаны шестеро жителей Костанайской области – участники преступной группы в возрасте от 19 до 38 лет. Роль каждого была расписана. Все они занимались сбытом марихуаны на территории области.

Так, 28-летний житель Лисаковска ранее судимый организовал преступную группу из числа своих знакомых жителей Лисаковска и Рудного. Последние входили в доверие к организатору и должны были заниматься бесперебойным сбытом наркотиков наркозависимым лицам. Главный фигурант организовал устойчивую сеть регулярного распространения марихуаны. Для этого он держал связь с другим участником, жителем Жамбылской области, откуда последний поставлял на территорию Костанайской области наркотики.

Полицейскими проделана колоссальная работа. Оперативники установили схему, по которой действовали подозреваемые. Однако не хватало доказательной базы, так как участники преступной группы строго соблюдали правила конспирации. В телефонных разговорах использовали только условные фразы и выражения.

21 декабря текущего года после получения санкции судьи проведено одновременное задержание всех участников преступной группы. В ходе обыска у двоих подозреваемых дома и в гараже были обнаружены мешки с веществом растительного происхождения. Была назначена судебно-химическая экспертиза, по итогам которой общий вес изъятых наркотических средств составил - более 59 килограммов марихуаны.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.