 
Новости за сегодня

Назначен новый начальник Департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков

 

Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан начальником Департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю

за оборотом наркотиков МВД назначен полковник полиции Заппаров Арыстангани Расилханович, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Ранее он занимал должность первого заместителя начальника Департамента внутренних дел Актюбинской области.

 

26 декабря 2017, 09:56
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код