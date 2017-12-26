Назначен новый начальник Департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков

Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан начальником Департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю

за оборотом наркотиков МВД назначен полковник полиции Заппаров Арыстангани Расилханович, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Ранее он занимал должность первого заместителя начальника Департамента внутренних дел Актюбинской области.