Из-за гололеда образовались катки на дорогах

Больше всего инцидентов происходит на дорогах Карагандинской и Павлодарской областей.

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видео, на которых казахстанские дороги покрыты ровным слоем льда.

Наиболее сильный гололед наблюдается в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях.

На одном из видео несколько лошадей не могут перейти дорогу из-за сильного ветра и гололеда. Некоторые из животных, устав бороться с природой, просто ложились на проезжей части.

В других публикациях люди катаются по дорогам, как на катке, а автомобили стоят в заторе, так как двигаться по покрытому льдом асфальту практически невозможно.

Павлодарцы решили не бороться со стихией, а принять ее условия. В соцсети появилось видео с девушкой, которая пересекает мост на коньках.

С 24 декабря в Карагандинской и Павлодарской областях закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям. Однако несмотря на это, на трассах образовываются заторы и происходят ДТП.

Накануне на подъеме автодороги Алматы — Екатеринбург застряли 15 большегрузов. Спасатели привозят водителям горячее питание.

Жуткий случай произошел из-за гололеда в Караганде: женщина поскользнулась на дороге и скончалась до приезда "скорой помощи".

На трассе Караганда — Абай опрокинулся автобус с 43 пассажирами, никто из них не пострадал.

Кроме того, на трассе Караганда — Темиртау столкнулись семь машин.

Источник: Sputnik Казахстан