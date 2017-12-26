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Президент Казахстана прокомментировал соглашение о демаркации границы с Кыргызстаном

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал достигнутое соглашение с Кыргызстаном о демаркации границ, передаёт корреспондент Zakon.kz.

«Между двумя государствами создана солидная договорная база, составляющая более 150 документов. Сегодня подписаны важнейшие двусторонние соглашения, направленные на дальнейшее углубление казахстанско-кыргызского сотрудничества. Это договор о демаркации государственной границы, а также соглашение о режиме государственной границы. Мы приняли совместное заявление», - сказал он.

Нурсултан Назарбаев напомнил, что вопрос по демаркации и режиму государственной границы не решались долгие годы.

«Это именно принцип доверия: не будет порядка на границе - не будет порядка между государствами. Я благодарен, что Сооронбай Шарипович взялся за этот вопрос, и мы смогли сегодня его подписать. Подписание данных документов завершает межгосударственное правовое оформление наших границ по всей его длине, является ярким примером плодотворного конструктивного сотрудничества и доверия», - пояснил глава Казахстана.

 

Татьяна Ковалева

 

26 декабря 2017, 10:23
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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