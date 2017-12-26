В Алматы задержали двух мужчин, промышлявших кражами в салонах красоты и магазинах

Пока один из них расспросами отвлекал внимание продавцов или администраторов, другой незаметно «обследовал» карманы курток посетителей.

В Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых 22 и 20 лет, не имеющие постоянного места жительства в мегаполисе. Молодые люди, воплощая свой преступный умысел, неоднократно совершали тайное хищение чужого имущества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.

«Они заходили в магазины и салоны красоты. Пока один из них расспросами отвлекал внимание продавцов или администраторов, другой незаметно «обследовал» карманы курток посетителей и похищали оттуда сотовые телефоны. По такой же схеме «прибирали к рукам» все ценное, что лежит на столиках в залах ожидания или на прилавках», рассказал начальник УВД Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

По его словам, иногда они надевали на лица медицинские маски. Сотовые телефоны сбывали, а вырученные деньги тратили на личные нужды.

«Все вышесказанные действия подтверждаются записями с камер видеонаблюдения, установленных непосредственно в самих заведениях. На данный момент подозреваемые гр. И. и гр. Н. водворены в ИВС ДВД г.Алматы. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Начато досудебное расследование по ст.188 ч.2 УК РК», - добавил Тотыбаев.

В связи с чем полиция просит жителей Алматы, пострадавших от преступных деяний этих людей, обратиться по следующим телефонам: 254-48-00 и 254-48-01.