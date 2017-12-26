Назарбаев посетит Москву
26 декабря 2017, 10:42
Он примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетит Россию с рабочим визитом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"26 - 27 декабря 2017 года состоится рабочий визит Президента Казахстана в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите глав государств СНГ", - говорится в сообщении.
Фото: belta.by
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4895842-ad2b2948b7a26d384e6a28008e0dd161
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...