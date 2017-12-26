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Назарбаев посетит Москву

26 декабря 2017, 10:42

Он примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетит Россию с рабочим визитом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"26 - 27 декабря 2017 года состоится рабочий визит Президента Казахстана в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите глав государств СНГ", - говорится в сообщении.

Фото: belta.by


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