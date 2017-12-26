Казахстан и Кыргызстан обсудили все накопившиеся вопросы

Казахстан и Кыргызстан обсудили все накопившиеся вопросы. Теперь, по словам, Нурсултана Назарбаева у стран не осталось вопросов, которые могли бы препятствовать развитию межгосударственных отношений, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы также провели обмен мнениями по актуальным вопросам региональной, глобальной повестки дня. Обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, отметили важность обеспечения безопасности в нашем регионе, подтвердили близость и схожесть позиций двух стран по всем ключевым вопросам региональной политики, включая региональное сотрудничество соседних, братских стран», - сказал Назарбаев во время официальной встречи с Сооронбаев Жээнбековым.

Он также подчеркнул необходимость дальнейшей активизации сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

«Все вопросы, которые необходимо были обсудить - обсуждены, не осталось никаких не сказанных или каких-то скрытых вопросов, которые будут представлять в будущем препятствия для наших отношений. И в этой доверительной открытой обстановке, мы договорились о том, что комиссия и группы, которые мы создаем, создадут специальный протокол по сегодняшней встрече, и мы возьмем под контроль каждый пункт исполнения этих договоренностей», - сообщил глава государства.

Помимо этого, Нурсултан Назарбаев сообщил, что стороны рассмотрели перспективы сотрудничества двух государств в сфере цифровых технологий.

«Мы поручили правительствам обменяться опытом в этой сфере, проработать возможность реализации совместных проектов», - сказал президент.

Значимой темой переговоров, по словам Назарбаева, стало водно-энергетическое сотрудничество, активизация деятельности международного фонда спасения Арала.

«Еще раз подтвердили, что водные ресурсы трансграничных рек ЦА должны являться достоянием общим, укрепляющим дружбу и доверие между нашими странами, используемыми в интересах всех участников-стран. От этого эффективного использования зависит судьба десятков миллионов людей, стабильность, благополучие всего региона», - резюмировал он.

Татьяна Ковалева