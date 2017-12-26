Аршавин звал Кержакова в "Кайрат"

Российский футбольный агент Рустам Раджабов, работавший спортивным директором кокшетауского "Окжетпеса", в интервью Vesti.kz прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе экс-нападающего сборной России Александра Кержакова в алматинский "Кайрат", где выступает его бывший партнер по "Зениту" Андрей Аршавин.

- В "Кайрат" активно сватали Александра Кержакова. Это похоже на правду?

- По моей информации, Андрей Аршавин общался с Александром по этому вопросу и не только он, но Саша решил остаться в структуре "Зенита". Также ему захотелось попробовать себя на телевидении.

- Правда ли, что "Окжетпес" при Вас мог подписать контракт с Маратом Измайловым и Динияром Билялетдиновым?

- Это все обычные слухи. Ни с Измайловым ни с Билялетдиновым мы не обсуждали их переезд в Казахстан.

- Много говорят и о том, что в казахстанской премьер-лиге значительно сократились зарплаты. На Ваш взгляд, реально ли на фоне этих сокращений привезти в Казахстан сильного исполнителя?

- Реально, но в основном только возрастных футболистов, которые находятся на закате карьеры. Конечно, это не касается таких клубов, как "Кайрат" и "Астана". Остальные команды смогут подписать либо тех же возрастных футболистов, а также балканцев и игроков с постсоветского пространства.

- Есть ли вообще интерес у зарубежных футболистов к казахстанскому чемпионату?

- Благодаря успехам той же "Астаны", интерес есть. Люди спрашивают и интересуются. Думаю, что в следующем году такой же большой интерес будет и к алматинскому "Кайрату".

- В СМИ писали о том, что "Иртыш" мог принять Ваш знакомый Ринат Билялетдинов. Был ли все-таки разговор между двумя сторонами? И если бы он принял команду, смог бы работать в Казахстане?

- Мы не общались с ним на эту тему, но, я считаю, что Ринат Саярович - очень сильный специалист, ведь он умеет как никто работать с молодежью и давать максимальный результат в трудных ситуациях, как это было в казанском "Рубине". Тогда он принял команду из нижней части турнирной таблицы и вывел ее в квалификацию Лиги Европы. Дальше с ней он попал в групповую стадию турнира. Я уверен, что если бы он возглавил "Иртыш", то клуб от этого только выиграл бы, так как Билялетдинов смог бы вывести павлодарцев на новый уровень.

- Валерий Карпин прилетал в Павлодар и даже встречался с акимом области на предмет работы в "Иртыше". Смог бы он реанимировать свою тренерскую карьеру в Казахстане (разговор состоялся до того, как Карпин возглавил "Ростов" - прим. автора)?

- Я не считаю, что слово "реанимировать" здесь уместно, так как Валерий Георгиевич после его тренерской работы в армавирском "Торпедо" оставался в системе футбола в качестве аналитика и эксперта главного спортивного канала России "Матч-ТВ".

- На Ваш взгляд, кого считаете на данный момент самым перспективным и серьезным тренером на постсоветском пространстве?

- Я считаю, что именно Юрий Вернидуб из луганской "Зари" находится сейчас на первом месте среди всех тренеров на постсоветском пространстве. Мы лично не знакомы, но я слежу за этим специалистом уже не первый год. Заметьте, что "Заря" из года в год показывает феноменальные показатели, стабильно выступают в Лиге Европы. В составе луганчан очень много новых, молодых игроков, которые меняются каждый год и клуб очень уверено чувствует себя на трансферном рынке. Уверен, в скором времени, этот специалист возглавит большой клуб. Как я слышал, общаясь с функционерами, на этого специалиста уже положили глаз многие топовые клубы, в числе которых и представители казахстанской премьер-лиги.

Ранее Раджабов также рассказал о своей работе в чемпионате Казахстана, о провале синегорцев в сезоне-2017 и о несостоявшемся переходе в КПЛ исландца Эйдура Гудьонсена, игравшего за "Челси" и "Барселону".

Фото: sport-express.ru.