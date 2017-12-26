Назарбаев: Цель - создать идентичность многоэтнического народа нашей страны

Создать идентичность многонационального народа Казахстана стремится президент Нурсултан Назарбаев. Об этом он сказал во время своего интервью ведущим журналистам страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал, что в советское время, когда он вернулся в Казахстан после обучения на Украине, ему тоже было сложно говорить на казахском языке, но имея большое желание, он этот барьер смог преодолеть.

«Я когда вернулся в Казахстан, я язык забыл, мне сказали читать на казахском «Социалисты Казахстана», трудно было, я читал-читал, язык повернулся, пришел на место и начал говорить. Все зависит от того, как человек себя настроит, конечно, и от стимула зависит», - сказал он.

Среди современных стимулов для казахстанцев он назвал работу на государственной службе.

«Чтобы работать на госслужбе, придется знать государственный язык, но у нас не только госслужба, есть разные профессии, но кто стремится к такому, ему придется знать, это будет стимул, чтобы изучать этот язык».

Он также отметил, что знание государственного языка всеми этническими группами Казахстана сблизит общество.

«А как ты можешь работать в Москве, не зная русский язык, невозможно же правда? Или приедешь в Германию, но не знаешь немецкого. Когда знаешь, ты ближе становишься со всеми интересами, и США - это страна мигрантов. Со всего мира приехали туда. Их объединяет английский язык как одну нацию. Поэтому до этой роли хочу довести, латиница — это не самоцель. Цель - создать идентичность многоэтнического народа нашей страны», - заключил президент.

Татьяна Ковалева