О чем говорил Назарбаев с президентом Кыргызстана

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы двусторонней экономической повестки, перспективы совместной работы в сфере использования цифровых технологий, а также вопросы в сфере водно-энергетического сотрудничества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурсултан Назарбаев выразил удовлетворение достигнутыми результатами по исполнению Дорожной карты, подписанной правительствами двух государств, и отметил важность продолжения этой работы.

«Дорожная карта состоит из мер, которые требуют определённого времени и усилий. В этой связи правительствам наших стран поручено обеспечить качественную и последовательную реализацию каждого пункта этого важного документа», — сказал Президент Казахстана.

Глава государства отдельно остановился на вопросах расширения двусторонней торговли и отметил необходимость увеличения взаимного товарооборота до $1 млрд к 2020 году.

Вместе с тем, Нурсултан Назарбаев подчеркнул значимую роль Казахстана в качестве одного из ключевых инвесторов кыргызской экономики и отметил важность создания благоприятных условий для инвестиций.

«В целях улучшения инвестиционного сотрудничества и активизации торгово-экономических отношений мы обсудили возможность создания Делового совета Казахстана и Кыргызстана, который позволит укрепить прямые контакты между хозяйствующими субъектами наших стран», — сказал Президент Казахстана.

Стороны уделили также внимание теме водно-энергетического сотрудничества. В частности, вновь подтвердили общность водных ресурсов трансграничных рек для всех стран региона.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил важность обеспечения региональной безопасности и взаимодействия в рамках международных организаций.

В свою очередь Сооронбай Жээнбеков пригласил Президента Казахстана посетить с официальным визитом Кыргызскую Республику, в рамках которого планируется проведение очередного заседания высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.

«Казахстан является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана. В этой связи мы придаем важное значение реализации Дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, а также взаимодействия в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного, ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования», — сказал Президент Кыргызстана.

Сооронбай Жээнбеков также поздравил Казахстан с избранием в непостоянные члены Совета Безопасности ООН и пожелал удачного предстоящего председательствования в этом важном международном органе.

В ходе визита был подписан ряд двусторонних документов, направленных на выведение двустороннего многопланового сотрудничества на качественно новый уровень и завершение международно-правового оформления государственной границы:

— совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Кыргызской Республики;

— договор о демаркации государственной границы;

— соглашение о режиме государственной границы.

Выступая перед журналистами, стороны высказали удовлетворение итогами состоявшихся переговоров и выразили уверенность в том, что текущий визит откроет новые горизонты для дальнейшего развития всестороннего взаимодействия между странами.