Открыты трассы по всем направлениям в Карагандинской области
В настоящий момент со всех дорог убирают заградительные посты.
Трассы по всем направлениям для всех видов транспорта в Карагандинской области открыты, сообщает МИА «Казинформ».
Решение открыть дороги принято с 8 часов утра. По словам официального представителя департамента по ЧС Карагандинской области Жанны Дауренбековой, в настоящий момент со всех дорог убирают заградительные посты.
Автомобильные потоки начали путь по областным и республиканским трассам, проходящим по территории Карагандинской области.
Однако спасатели не расслабляются. По данным республиканского госпредприятия «Казгидромет», в Карагандинской области прогнозируются на 26 декабря метель, гололед, ветер до 20 метров в секунду.
Напомним, с 21.30 часа 24 декабря были закрыты дороги по всем направлениям без исключения для всех видов транспорта из-за метели на трассах, усиления ветра до 20 метров в секунду и сильного гололеда.
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