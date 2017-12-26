Нурсултана Назарбаева пригласили с визитом в Кыргызстан

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пригласил Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева посетить c официальным визитом Кыргызскую Республику, передает МИА «Казинформ».

«За четверть века, прошедших со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, проделана большая работа по налаживанию двустороннего взаимодействия. Мы намерены активно укреплять отношения дружбы и добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела друг друга. Я пригласил Нурсултана Абишевича посетить Кыргызстан с официальным визитом. В рамках этого визита у нас в планах провести очередное заседание высшего межгосударственного совета Кыргызстана и Казахстана», - сообщил Сооронбай Жээнбеков на совместном заявлении по итогам переговоров с Нурсултаном Назарбаевым.

Также глава Кыргызстана сказал, что пригласил Нурсултана Назарбаева принять участие в церемонии открытия третьих Всемирных игр кочевников, которые пройдут в сентябре 2018 года на берегу озера Иссык-Куль.

«Казахстанские спортсмены также примут активное участие в играх», - сказал он. Сооронбай Жээнбеков рассказал, что в следующем году Кыргызстан будет отмечать 90-летие со дня рождения великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова. «Надеюсь, что Казахстан не останется в стороне и примет активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате, ведь казахстанцы любят и почитают творчество этого выдающегося писателя», - заключил президент Кыргызстана.