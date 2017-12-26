В Алматы новые автобусы будут фиксировать нарушения ПДД

Новые автобусы будут фиксировать нарушения правил дорожного движения на выделенных для общественного транспорта полосах. Систему сегодня презентовали акиму Алматы Бауржану Байбеку, передает МИА «Казинформ».

«На подвижной состав устанавливаются видеокамеры, которые фиксируют автомобили, выезжающие на спецполосу в неположенном месте, автоматически распознается номерной знак нарушителя и со 100% доказательной базой информация передается для принятия процессуальных решений в ДВД города. За три дня работы системы в тестовом режиме на одном троллейбусе было зафиксировано 104 нарушения, что эквивалентно более 1 млн тенге. Система позволит дисциплинировать как водителей общественного транспорта, так и частных авто», - рассказал представитель компании-разработчика Александр Сатин.

Стоит отметить, система разработана Институтом космической техники и технологий Министерства обороны и аэрокосмической промышленности РК, все её компоненты производятся в Казахстане. По итогам более длительного и детального тестирования системы будет обсуждена возможность её применения на дорогах города Алматы.

Напомним, сегодня были запущены на новые маршруты легендарные автобусы с гармошкой. Этот транспорт и будет оснащен новой системой фиксации нарушений правил дорожного движения на выделенных для общественного транспорта полосах.