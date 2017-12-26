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На Кубе на фестивале фейерверков пострадали 39 человек

26 декабря 2017, 11:10

Два квартала города соревнуются каждый год в канун Рождества, в том, кто лучше продемонстрирует фейерверки.

На Кубе во время рождественского фестиваля Паррандас в результате взрыва фейерверков пострадали 39 человек, в том числе шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет, передает РБК.

Инцидент произошел в городе Ремедиос, который расположен в провинции Вилла Клара на северном побережье острова. По словам представителей местных властей, 20 человек находятся в критическом состоянии. Как отмечает телеканал, среди раненых местные жители. О пострадавших туристах не сообщается. Причина взрывов пока не установлена. Ведется расследование, сообщает Televisa.

Телеканал отмечает, что два квартала города соревнуются каждый год в канун Рождества, в том, кто лучше продемонстрирует фейерверки.

Фестиваль Паррандас проходит в формате карнавала в городах провинции Вилла Клара с 18 века. Его проводят в центральных и северных города кубинского региона. Участники фестиваля могут станцевать румбу и посмотреть на соревнования по запуску фейерверков.

Фото: 360tv.ru.


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