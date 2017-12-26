Нурсултан Назарбаев рассказал о газификации Казахстана

У Казахстана есть план по газификации всей страны. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Астане рассказал президент Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что Казахстан добывает нефть и газ на одной стороне страны, и дотянуть трубопровод до другой стороны достаточно сложно. Но план такой у правительства страны есть.

«Казахстанский газ пришел сейчас на юг…() и сегодня у нас есть все возможности чтобы дать реверсом на юг наш газ, который будет производится в Кашагане, Тенгизе и этот газ уже идет. От района Кызылорды потащить газ, дойти до Жезказгана, зайти в Караганду, Темиртау, привести в Астану, а с Астаны в Павлодар, Петропавловск. Есть такой план, будем его осуществлять, и для этого есть средства. Ну займет какое-то время конечно», - сказал он.

Он отметил, что сегодня в Астане появился сжиженный природный газ, который идет на бытовое топливо, но постепенно, благодаря ему, можно будет оснастить город электротранспортом и перевести на газ общественный транспорт.

«Алматы очень сильно беспокоит, по югу перевести электростанции на газ, больше перевозить людей общественным транспортом, электромобили больше использовать, метро развивать там. Тоже есть такой вопрос. Будем решать», - резюмировал он.

К слову, президент предрек, что в Астане к 2020 году будет проживать до 2 млн. человек.

Татьяна Ковалева