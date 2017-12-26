Итоги торгов во вторник: тенге укрепился
В обменниках доллар покупают/продают по 332-333,5 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 332,37 тенге за доллар, объем торгов – 197,950 млн долларов.
В обменниках доллар покупают/продают по 332-333,5 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,7900 тенге за юань (+0,0200 тенге), объем торгов – 1 400 тыс. юаней (+1 300 тыс. юаней).
В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.
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