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Итоги торгов во вторник: тенге укрепился

26 декабря 2017, 11:22

В обменниках доллар покупают/продают по 332-333,5 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 332,37 тенге за доллар, объем торгов – 197,950 млн долларов.

В обменниках доллар покупают/продают по 332-333,5 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,7900 тенге за юань (+0,0200 тенге), объем торгов – 1 400 тыс. юаней (+1 300 тыс. юаней).

В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.


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