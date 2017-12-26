Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 332,37, CNYKZT_TOD = 50,7900 (+0,0200)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM) и китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Торги евро с расчетами T+0 в долларах США (EURUSD_TOD) и евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) сегодня на KASE не проводятся в связи с праздничным днем 26 декабря 2017 года (Boxing Day) в Великобритании и Германии. Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 332,37 тенге за доллар, объем торгов - 197 950 тыс. USD.

По евро с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+1 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 50,7900 тенге за юань (+0,0200 тенге), объем торгов - 1 400 тыс. юаней (+1 300 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.