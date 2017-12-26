ФИФА поблагодарила Мутко за хорошую работу

Международная федерация футбола (ФИФА) поблагодарила Виталия Мутко, приостановившего деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС), что было сделано в том числе в интересах подготовки к чемпионату мира 2018 года в России. Об этом говорится в заявлении ФИФА, предоставленном ТАСС в пресс-службе организации.

В понедельник вице-премьер РФ Виталий Мутко объявил на заседании исполкома РФС о приостановлении деятельности на посту президента организации, временно исполняющим обязанности главы организации стал Александр Алаев.

"ФИФА понимает решение Мутко, которое также было принято в интересах чемпионата мира 2018 года в России. ФИФА благодарит Мутко за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира", - говорится в заявлении.

Мутко также заявил, что он готов покинуть пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018". "Решение Мутко не скажется на успешной организации чемпионата мира, в то время как ФИФА, российское правительство, РФС и оргкомитет продолжают плодотворное сотрудничество по подготовке к турниру согласно плану. В ближайшие дни ФИФА обсудит со всеми задействованными сторонами и согласует следующие шаги, связанные с оргкомитетом", - также говорится в заявлении.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС.