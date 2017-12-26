Специальное разрешение выдается на одну или несколько идентичных перевозок, а также на партию опасных грузов, перевозимых по определенному маршруту, на срок 1 год.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.