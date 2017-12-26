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Внесены изменения в Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 августа 2017 года № 588 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460 «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан» (не введен в действие)
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Специальное разрешение выдается на одну или несколько идентичных перевозок, а также на партию опасных грузов, перевозимых по определенному маршруту, на срок 1 год.
Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.
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