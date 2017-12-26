 
Новости за сегодня

Внесены изменения в Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 августа 2017 года № 588 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 460 «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан» (не введен в действие)

Специальное разрешение выдается на одну или несколько идентичных перевозок, а также на партию опасных грузов, перевозимых по определенному маршруту, на срок 1 год.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

 

26 декабря 2017, 11:26
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код