Президент Казахстана ответил на вопрос по поводу причин, которые повлекли за собой топливный кризис

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос по поводу причин, которые повлекли за собой топливный кризис осенью текущего года, передает корреспондент Zakon.kz.

«В данном случае глубинных причин не было, это было полное головотяпство и упущение соответствующих ответственных органов и людей, которые возглавляют. Мы нефтеперерабатывающие заводы ремонтируем ежегодно, останавливаем на ремонт. Это тоже надо разобраться, почему именно в это время, после уборки. Ждем и останавливаем НПЗ. Но заранее к этому всегда готовились, в мае месяце принимали решение, и накапливали ресурсы. Этого не сделано было. Вот и все. Потом восстановили», - сказал он в ходе своего интервью ведущим журналистам страны.

В то же время глава государства добавил, что «нам собственных нефтепродуктов в Казахстане не хватало, и мы завозили из России».

«Завозили, у них эти ресурсы, нормальная торговля, покупаем и так далее. Теперь проведя ремонт, реконструкцию всех трех НПЗ, теперь мы полностью обеспечиваем Казахстан этими ресурсами и около миллиона тонн имеем возможность экспортировать даже. Поэтому, больше такого не должно быть, если не допустят каких-то крупных недостатков», - заверил Президент.

«То есть, даже качество бензина сейчас будет другое - евростандартам - евро-6, евро-5, есть эти стандарты. Наши нефтезаводы будут это производить. Я даже ставил вопрос о том, чтобы нам четвертый НПЗ построить, но специалисты мне говорят, что нам до 2025-2030 года этого будет хватать», - добавил Н. Назарбаев.

Ксения Давыдова