Казахстан намерен зарабатывать миллиарды на логистике

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью с ведущими журналистами страны отметил, что в недалеком будущем логистика будет приносить Казахстану большую прибыль, передает корреспондент Zakon.kz.

«Хочу сказать, что сейчас контейнерные перевозки через Казахстан удваиваются, в этом году в 1,8 раза. Мы будем перевозить млн тонн этих контейнеров через Казахстан и только на этом зарабатывать ежегодно 5 млрд долларов. Затраты на инфраструктуру сторицей возвращаются, как вы видите. Очень выгодно. Теперь мы можем сказать, что от Тихого океана через Казахстан проезжаем в Западную Европу, через Казахстан приезжаем в Иран и Персидский Залив», - сказал он.

По его словам, месяц назад в Баку состоялось открытие дороги Карс-Ахалкалаки, от Турции в Грузию и через Баку в Казахстан.

«Мы знали, что это строится, и построили порт Курык, который может принимать грузы, ж/д вагоны, и перевозить туда. Паромные, автомобильные, ж/д переправы - то есть, Азербайджан, Грузия, Турция, под Босфором есть железная дорога, проезжаем в Европу и с этой, и с той стороны. Все это очень важно для Казахстана, мы - страна, которая нуждается в таких дорогах, мы должны продавать свои товары, вывозить, чтобы это было конкурентноспособно. Поэтому инфраструктурный проект - наше сочленение с Шелковым путем - важное мероприятие для будущего нашей страны, для развития и роста экономики», - подчеркнул Президент.

Ксения Давыдова