Новая редакция предельных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности

Предельные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности изложены в следующей редакции: тыс. тенге/(МВтмес.) № Наименование Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Предельные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.