 
Новости за сегодня

Новая редакция предельных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности

Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 ноября 2017 года № 414 «О внесении изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 3 июля 2015 года № 465 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию и предельных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности» (не введен в действие)

Предельные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности изложены в следующей редакции:

 

тыс. тенге/(МВтмес.)

Наименование

Год

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Предельные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

 

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

26 декабря 2017, 11:38
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код