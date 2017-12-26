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Новая редакция предельных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности
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Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 ноября 2017 года № 414 «О внесении изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 3 июля 2015 года № 465 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию и предельных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности» (не введен в действие)
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Предельные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности изложены в следующей редакции:
тыс. тенге/(МВтмес.)
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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