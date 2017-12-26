В Астане в школьных столовых готовят с грубейшими нарушениями

Была проведена проверка в 47 школах города, в 27 из них были выявлены различные нарушения.

Депутаты маслихата, эксперты по защите прав потребителей и представители министерства образования обсудили проблему здорового питания учащихся средних школ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

Спикеры, в частности, обсудили качество и сбалансированность рационов, мониторинг школьного питания.

Заместитель председателя правления ОО «ОЗПП «Адилет» Турсун Джагпарова обозначила ряд проблем.

«К сожалению, в ряде школьных столовых, обслуживаемых частными предпринимателями, не всегда меню отвечает требованиям, блюда готовят с грубейшими нарушениями, в частности, с отклонениями от технологии, имеют место факты обсчета и обвеса. Ежегодно меняется организатор школьного питания, не успев приобрести опыт работы в данной области», - отметила Т.Джагпарова.

По ее словам, была проведена проверка в 47 школах города, в 27 из них были выявлены различные нарушения.

В связи с этим, считает общественник, соответствующим органам необходимо совместно с НПО и родителями школьников проводить изучение и анализ по качеству школьного питания, итоги которых размещать в СМИ и отправлять в надзорные органы для принятия мер.

Спикер также отдельно остановилась о завышенных ценах в школьных столовых.

«Пирожок с картофелем стоит 100 тенге, компот 80 тенге, тогда как по себестоимости он значительно дешевле. Учитывая специфику школьной столовой необходимо установить пороговое значение цен. Более того, необходимо поднять сумму бесплатного питания с 319 до 400-450 тенге, пересмотреть четырехнедельное меню, для того чтобы витаминизировать его. Важно отметить, что создание комбината школьного питания очень необходимо», - подчеркнула Т.Джагпарова.

Напомним, в государственную программу развития образования на 2011-2020 годы включены мероприятия по совершенствованию школьного питания. Так, предполагается на основе государственно-частного партнерства в 2020 году в областных центрах, городах Астана и Алматы построить 16 энергосберегающих комбинатов школьного питания.

Фото: Спутник ФМ