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КНДР создала новый спутник

26 декабря 2017, 11:45

Подробностей и технических характеристик не приводится.

Северная Корея создала новый спутник. Об этом заявила южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на источники в разведке, передает РИА Новости.

Сообщается, что он называется "Кванмёнсон-5". Подробностей и технических характеристик не приводится.

Предыдущий запуск искусственного спутника "Кванмёнсон-4" ("Яркая звезда") при помощи ракеты-носителя "Кванмёнсон" с космодрома Сохэ (Тончхан-ни) в провинции Пхёнан-Пукто состоялся 7 февраля 2016 года. По данным японских и южнокорейских военных, ракета представляла собой усовершенствованную модификацию носителя "Ынха-3" ("Млечный путь") — гражданской версии межконтинентальной баллистической ракеты "Тэпходон-2".

Запуск спутника, который на Западе посчитали предлогом для испытания баллистической ракеты, стал одним из факторов резкого обострения напряженности на Корейском полуострове, градус которой с тех пор только возрастает. После запуска спутника северокорейский комитет космических технологий объявил об успешном запуске ракеты-носителя "Кванмёнсон" со спутником "Кванмёнсон-4"и параметры его орбиты — от 494,6 до 500 километров, он совершает один оборот вокруг Земли за 94 минуты.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев.


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