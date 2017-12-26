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Законопроект об избежании двойного налогообложения с Ирландией рассмотрен в Сенате

26 декабря 2017, 11:51

Участники Конвенции обеспечивают налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз – в одном из договаривающихся государств.

Комитет по финансам и бюджету Сената Парламента на расширенном заседании рассмотрел проект закона «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к ней», сообщает Zakon.kz.

Конвенция, подписанная в Астане 26 апреля 2017 года, направлена на укрепление и расширение экономического сотрудничества между Казахстаном и Ирландией путем создания благоприятных условий для инвестиций.

Конвенция является двусторонним международным договором и заключается с целью устранения двойного налогообложения. Участники Конвенции обеспечивают налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз – в одном из договаривающихся государств. Другое государство предоставляет ему зачет на уплаченную сумму налога или же исключает из облагаемого совокупного дохода ту часть, по которой уже произведено налогообложение в другом государстве.

Документом предусмотрены положения, в соответствии с которыми дивиденды, проценты и роялти могут облагаться налогом в государстве-источнике возникновения дохода по пониженным ставкам.

Законопроект передан на рассмотрение палаты.


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