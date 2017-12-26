В Кыргызстан пытались незаконно ввезти 3 600 презервативов и стрептоцид
За незаконный ввоз продукции в ЕАЭС задержан гражданин Кыргызстана.
20 декабря сотрудники оперативной таможни "Юг" пресекли незаконный ввоз товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза при получении разовой оперативной информации в районе села Кок-Талаа Кадамджайского района Баткенской области, пишет kaktus.media.
Таможенники проверили спринтер "Мерседес 413" под управлением гражданина КР Ж. П. Р.
При осмотре грузового отсека данной автомашины были обнаружены следующие товары:
- 2 000 кг хурмы;
- 180 кг сушеных абрикосов;
- 59 кг изюма;
- деревянные палочки "Мисвак" под торговой маркой Alhuda miswak, Sewak Fl-nafees - 1 260 шт.;
- газовое оборудование для автотранспортных средств торговой марки Atiker, 4 шт. объемом 60 литров и 7 шт. объемом 48 литров, произведенные в Турции;
- металлические муфты с резьбой - 556,1 кг;
- генератор этилена Easy ripe в картонной коробке, производства в США - 1 шт.;
- сушенные дыни - 169 шт. на сумму 541 тыс. 351 сом;
- средства контрацепции в картонных коробках в количестве 3 600 штук (производство Таиланд, Индия);
- лекарственный препарат "Стрептоцид" в таблетках в количестве 70 тыс. штук.
Все товары были ввезены из Таджикистана. Материалы по данному делу переданы в прокуратуру Ошской области для передачи их по подследственности.
Фото: kaktus.media.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.