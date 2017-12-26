В Кыргызстан пытались незаконно ввезти 3 600 презервативов и стрептоцид

20 декабря сотрудники оперативной таможни "Юг" пресекли незаконный ввоз товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза при получении разовой оперативной информации в районе села Кок-Талаа Кадамджайского района Баткенской области, пишет kaktus.media.

Таможенники проверили спринтер "Мерседес 413" под управлением гражданина КР Ж. П. Р.

При осмотре грузового отсека данной автомашины были обнаружены следующие товары:

- 2 000 кг хурмы;

- 180 кг сушеных абрикосов;

- 59 кг изюма;

- деревянные палочки "Мисвак" под торговой маркой Alhuda miswak, Sewak Fl-nafees - 1 260 шт.;

- газовое оборудование для автотранспортных средств торговой марки Atiker, 4 шт. объемом 60 литров и 7 шт. объемом 48 литров, произведенные в Турции;

- металлические муфты с резьбой - 556,1 кг;

- генератор этилена Easy ripe в картонной коробке, производства в США - 1 шт.;

- сушенные дыни - 169 шт. на сумму 541 тыс. 351 сом;

- средства контрацепции в картонных коробках в количестве 3 600 штук (производство Таиланд, Индия);

- лекарственный препарат "Стрептоцид" в таблетках в количестве 70 тыс. штук.

Все товары были ввезены из Таджикистана. Материалы по данному делу переданы в прокуратуру Ошской области для передачи их по подследственности.

Фото: kaktus.media.