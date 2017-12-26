Касымбек назвал наиболее задолжавшие за комуслуги регионы
Он также призвал к усилению контроля над работой по снижению дебиторской задолженности.
Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о наиболее задолжавших за коммунальные услуги регионах страны, сообщает МИА «Казинформ».
«На начало отопительного сезона дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги была 14,5 млрд тенге, на сегодня задолженность составляет 12,9 млрд тенге, то есть снижена на 11%. Наибольшая задолженность сохраняется по ЮКО - 2,7 млрд, Астане - 2,2 млрд, Алматы - 1,8 млрд, Мангистау - 1,6, Актюбинская области - 1,1 млрд, Караганде - 880 млн. но больший объем задолженности составляют текущие платежи», - сообщил министр на заседании Правительства РК.
Женис Касымбек также призвал к усилению контроля над работой по снижению дебиторской задолженности.
«Анализ показывает, что в основном большое количество нарушений имеется на сетях водоснабжения и водоотведения. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 100 таких нарушений. Отмечаем, что в этом году 45 - в целом по теплоснабжению, водоотведению, водоснабжению. То есть, отмечается снижение в 2 раза. Несмотря на это, считаем, что акиматам необходимо усилить контроль над бесперебойной работой систем жизнеобеспечения, и оперативно устранять нарушения», - добавил он.
Фото: Уральской недели
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