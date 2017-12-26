Объект преступления - жизнь и здоровье человека

К. Тобагалиұлы,

судья районного суда № 2

Есильского района г. Астаны

Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за незаконное изъятие органов и тканей человека, а равно за совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица. На практике при применении данной статьи возникают вопросы.

Диспозиция ч. 1 ст. 116 УК РК гласит: «принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица». Самостоятельность первых двух действий, перечисленных в ч. 1 ст. 116 УК РК, не вызывает сомнения, так как в тексте закона между ними стоит союз «или». Третье действие - совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица - отделено от первых двух союзом «а равно», что вызвало у правоприменителя предположение, что ответственность за совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей человека не имеет самостоятельного значения, а является «продолжением начального текста диспозиции».

В русском языке союз «а равно» употребляется при присоединении однородного члена предложения или части предложения, сопоставляемых с предыдущими как равнозначные, равноценные (иногда усиливая или отграничивая каждый из них от другого). Союз «а равно» по значению соответствует словам «как и», «так же, как и».

Как показало грамматическое толкование диспозиции ч. 1 ст. 116 УК РК, объективную сторону состава принуждения к изъятию или незаконного изъятия органов и тканей человека составляют три альтернативных действия:

- принуждение к изъятию органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования;

- незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования;

- совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица.

Альтернативность указанных действий означает, что для оконченного состава преступления достаточно совершения одного, нескольких или всех действий, перечисленных в законе.

Санкция ч. 1 ст. 116 УК РК является безальтернативной (т.е. предусматривает только один вид основного наказания - лишение свободы), относительно-определенной (т.е. предусматривает лишение свободы в определенных границах - от шести месяцев до пяти лет) и кумулятивной (т.е. наряду с основным наказанием предусматривает дополнительное). Дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет в данном случае является функциональным, т.е. применение либо неприменение данного дополнительного наказания зависит от усмотрения судьи.

Наличие в санкции дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью натолкнуло правоприменителя на предположение, что рассматриваемая статья не предусматривает специального субъекта преступления.

На отсутствие специального субъекта косвенно указывают два обстоятельства:

- как правило, в составах со специальным субъектом законодатель предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве обязательного дополнительного наказания (например, в составах коррупционных преступлений);

- специальный субъект или признаки, характеризующие специальный субъект уголовного правонарушения, прямо или косвенно указываются в диспозиции уголовно-правовой нормы, а не в санкции.

Таким образом, субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РК, общий - вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Состав преступления по конструкции является формальным, т.е. законодатель в числе признаков объективной стороны указал только действия. Следовательно, преступление считается оконченным с момента совершения одного из действий, образующих объективную сторону состава преступления: принуждение к изъятию, незаконное изъятие или совершение незаконной сделки.

Продавец органов и тканей живого лица не может быть признан потерпевшим, так как он дал добровольное согласие на причинение вреда своему здоровью (п. 3 Нормативного постановления Верховного Суда РК № 2 от 24 апреля 1992 года «О практике применения законодательства, регламентирующего права и обязанности лиц, потерпевших от преступлений»).

Однако из этого разъяснения правоприменитель делает ошибочное умозаключение: «отсутствие потерпевшего означает отсутствие последствий, что свидетельствует об отсутствии оснований для уголовного преследования». Согласно ч. 3 ст. 71 УПК РК, если в ходе уголовного процесса будет установлено отсутствие оснований для пребывания участника процесса в статусе потерпевшего, орган, ведущий уголовный процесс, своим постановлением прекращает участие лица в качестве потерпевшего. Следовательно, прекращение участия лица в качестве потерпевшего не влечет автоматического прекращения уголовного дела.

Лишение участника процессуального статуса потерпевшего также не нивелирует общественной опасности действий подозреваемого (обвиняемого), который своими действиями нарушил уголовно-правовой запрет и причинил вред объектам уголовно-правовой охраны.

Объектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК, является жизнь и здоровье человека.

В то же время данные последствия лежат за пределами состава преступления, так как закон связывает возможность уголовного преследования с наступлением каких-либо последствий. Кроме того, ст. 35 УПК не относит отсутствие последствий к обстоятельствам, исключающим уголовное преследование.

В ст. 116 УК термин «сделка» употребляется не в гражданско-правовом, а в общеупотребительном значении - взаимоотношения между двумя и более субъектами по обмену товарами или с целью достижения взаимной выгоды. «Товаром» в рассматриваемом случае выступают органы или ткани живого человека.

Действия в виде сделки предусматриваются и в составах торговли людьми (ст.ст. 128, 135 УК). Применительно к указанным составам Верховный Суд РК разъясняет, что к сделкам следует относить куплю-продажу, дарение, мену, обмен, аренду, оставление в качестве обеспечения выполнения обязательств по сделке, заключенной между сторонами, использование в качестве предмета оплаты, передачу в целях получения каких-либо выгод неимущественного характера и другие (п. 3 Нормативного постановления «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми» от 29 декабря 2012 года № 7).

Полагаем, что данное разъяснение применимо и к составу «совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица» с той лишь разницей, что в последнем случае из разряда сделок выпадает дарение - передача органа или тканей другому лицу безвозмездно.

В случае совершения рассматриваемого преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору ответственность усиливается. Поскольку купля-продажа представляет собой двустороннюю сделку, в которой участвуют по крайней мере двое: продавец и покупатель.

Как отмечает А. Милевский, квалифицирующий признак, предусмотренный п. 4) ч. 2 ст. 116 УК РК предполагает, что в состав группы или группы лиц по предварительному сговору вступают лица, действующие с одной стороны сделки (например, несколько «покупателей» или несколько «продавцов»). Лишь в этих случаях совместные действия нескольких лиц (например, работников медицинского учреждения, заранее договорившихся о продаже органов) приобретают повышенную общественную опасность.

При иной трактовке рассматриваемого отягчающего обстоятельства случаи совершения незаконных сделок в отношении органов и тканей живого человека никогда не могут квалифицироваться по ч. 1 ст. 116 УК, а автоматически должны квалифицироваться по п. 4) ч. 2 этой статьи, поскольку в совершении сделки всегда участвуют две стороны.