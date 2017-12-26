Повысить уровень судебной защиты бизнеса

Линара Сактаганова

В Казахстане огромное внимание уделяется вопросам создания благоприятной бизнес-среды, что невозможно без обеспечения надлежащей правовой защиты предпринимательства и гарантий собственности.

Об этом шла речь на форуме «Повышение эффективности судебной защиты прав и законных интересов бизнеса», в рамках которого Верховным Судом РК совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» презентована Дорожная карта, отражающая план совместных мероприятий на 2018 год.

В работе заседания приняли участие председатель Верховного Суда Кайрат Мами, председатель Президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев, а также депутаты Парламента, судьи, представители центральных государственных органов, национальных компаний, неправительственных организаций и эксперты. На диалоговой площадке форума были рассмотрены вопросы судебной практики по спорам с участием бизнеса.

Открывая работу заседания, председатель Верховного Суда отметил, что Дорожная карта содержит главные аспекты взаимодействия, которые создадут основу для сотрудничества НПП «Атамекен» и судебной системы.

- Разрабатывая такую дорожную карту, мы ставили перед собой главную цель - максимально обеспечить не только субъектов национальной палаты, но и всех предпринимателей республики надежной судебной защитой, - подчеркнул Кайрат Мами.

При этом председатель Верховного Суда отметил важность развития диалога с населением в современных условиях, в том числе обеспечения более широкого доступа к судебной информации.

- Благодаря развитию Интернета, социальных сетей мы получили хорошие возможности для диалога с населением. Нас подталкивает к этому и активизация использования виртуального пространства, куда стали буквально «выплескивать» свои эмоции отдельные лица, несогласные исходом судебных дел. Придерживаясь политики открытости, мы готовы к конструктивному диалогу с авторитетными организациями, представляющими наиболее важные общественные интересы. В области предпринимательства - это НПП «Атамекен», - подчеркнул К. Мами.

По его словам, сегодня «Атамекен» обладает мощной системой управления, сетью обратной связи с бизнес-сообществом, а также серьезной экспертно-аналитической базой.

Используя данные ресурсы в ходе реализации Дорожной карты, стороны намерены проанализировать уровень судебно-правовой защиты, применения судами принципов состязательности и равноправия сторон, а также проблем в правоприменении.

- Например, предприниматели полагают, что суды, разрешая споры с государственными органами, более склонны поддерживать их позицию. Государственные органы, наоборот, говорят о рисках, исходящих от недобросовестных предпринимателей. Суд, рассматривая такие споры, должен руководствоваться основными принципами правосудия, - отметил председатель Верховного Суда.

Более того, не менее важной задачей, по его словам, является повышение доверия к судам, решение которой требует эффективных коммуникаций с населением, информирования о судебных реформах и результатах внедрения законодательных новшеств в судопроизводство.

- Для этого стало недостаточно только объективно и быстро разрешать судебные дела. Нужно, чтобы общественность видела и понимала, что правосудие действительно вершится, что любой спор в суде будет разрешен справедливо, - считает К. Мами.

Говоря о достижениях судебной системы, он напомнил о том, что, по оценке независимых международных экспертов, правосудие в Казахстане признано одним из самых доступных, а электронное судопроизводство - одним из самых передовых.

- Непосредственные участники судопроизводства также выражают высокую удовлетворенность системой правосудия. Итоги социологических замеров показывают, что три четверти потребителей судебных услуг удовлетворены работой судов. Мы планируем провести новые замеры «градуса доверия» к судам со стороны бизнес-сообщества. Бизнес-сообщество, думаю, также заинтересовано в повышении международного рейтинга страны, поскольку это напрямую связано с ее инвестиционной и финансовой привлекательностью, - подчеркнул Кайрат Мами.

Он также отметил важность усиления правового сопровождения сделок, обеспечения незыблемости исполнения договорных обязательств, а также стремления к досудебному разрешению споров.

Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев отметил важную роль судебной системы в повышении инвестиционного климата страны. В целом он считает, что оптимизация судебных инстанций и создание трехзвенной судебной системы положительно сказались на деятельности казахстанских судов. Вместе с тем Нацпалата намерена вести совместную работу с Верховным Судом по анализу судебной практики.

- Последний выход в споре - обратиться в суд, здесь окончательно решается судьба бизнеса. Поэтому его ожидания к справедливой и объективной работе судей будут очень высокими, - подчеркнул Тимур Кулибаев. - Нам необходимо вместе посмотреть, какие вопросы рассматриваются в судах чаще всего и какие решения принимаются судьями. Это покажет, на какие пункты по совершенствованию законодательства нужно обратить внимание, - отметил Тимур Кулибаев.

Говоря о рассмотрении споров Нацпалатой, он сообщил, что около 44 процентов жалоб предпринимателей на действия госорганов решаются положительно. Это также является своего рода фильтром для снижения нагрузки на судебную систему, считает Тимур Кулибаев.

Для повышения качества рассмотрения судебных споров было предложено организовать встречи судей с предпринимателями во всех регионах страны.

- Думаю, судьям будет интересно посмотреть, как работает Палата предпринимателей, как работают наши региональные советы на местах. Мы готовы организовать для судей встречи с бизнес-сообществом, посещение предприятий, чтобы они понимали, с чем реально в жизни сталкиваются наши бизнесмены, какие препятствия возникают у них в работе при взаимодействии с госорганами. В последующем это позволит принимать взвешенные решения при обращении предпринимателей в суд, - добавил спикер.

Председатель президиума Нацпалаты акцентировал также внимание на необходимости повышения ответственности тех государственных чиновников, которые, по его мнению, препятствуют предпринимательской деятельности.

- Если в судах будет доказано, что чиновник причинил вред предпринимателю, необходимо применять к нему строгие меры воздействия. Я надеюсь, что мы с судейским корпусом будем эту практику расширять, это станет серьезным подспорьем для наших бизнесменов, - подчеркнул Тимур Кулибаев.

Он предложил ввести узкую специализацию судей в различных областях - гражданском, налоговом, таможенном законодательстве - по примеру международного опыта. Было также отмечено, что на базе Международного финансового центра «Астана» планируется создание независимого суда, основанного на принципах английского права и стандартах ведущих мировых финансовых центров. Как подчеркнул Т. Кулибаев, подходящей площадкой для начала анализа существующих вопросов в его работе станет Международный совет при Верховном Суде.

Своим видением повышения уровня судебной защиты прав и законных интересов бизнеса поделилась председатель специализированной судебной коллегии Верховного Суда Айгуль Кыдырбаева. Она, в частности, рассказала о работе, проводимой в сфере повышения эффективности правосудия, в свете реализации Плана нации.

Председатель коллегии проинформировала участников о судебной практике рассмотрения споров с участием предпринимателей. Отдельное внимание было уделено вопросам разработки нормативных постановлений Верховного Суда, участию судей в законотворческой деятельности, развитию информационных сервисов судов и внесудебных способов решения споров.

Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Рустам Журсунов в своем выступлении сообщил, что, по статистике, порядка 20 - 30 процентов рассматриваемых в судах дел разрешается в пользу бизнеса. Таким образом, Верховный Суд совместно с НПП «Атамекен» планирует изучить причины и условия возникающих споров, в том числе по налоговым и таможенным вопросам, в сфере госзакупок, экологии, банкротства и реабилитации, споров с акиматами, квазигосударственными компаниями.

Как сообщил Р. Журсунов, наблюдается сокращение жалоб от предпринимателей.

- За девять месяцев 2016 года в НПП «Атамекен» поступило около 5400 жалоб. За аналогичный период 2017 года - четыре тысячи жалоб. Если раньше у нас на первом месте стояли вопросы земли, архитектуры, налоговые вопросы, то сейчас на первое место вышли споры между предпринимателями, - подчеркнул спикер.

По итогам выступлений состоялась церемония подписания Дорожной карты. Документ скрепили подписями руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Нурсерик Шарипов и председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

В завершение мероприятия участники форума ознакомились с возможностями Ситуационного центра Верховного Суда. Ситуационный центр отображает работу всех электронных сервисов судебной системы и позволяет обеспечить единый системный мониторинг работы судов в режиме реального времени по 705 показателям. Это практический новый механизм повышения уровня судебной защиты интересов граждан через цифровизацию.