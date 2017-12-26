Нужно вести планомерную работу по ее снижению - премьер-министр.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев призвал акимов тщательно контролировать вопрос по отоплению, сообщает МИА «Казинформ».

«Как вы видите, сейчас особых морозов нет. Однако, нужно держать все мероприятия на постоянном контроле, в течение отопительного сезона нам предстоят насыщенные дни. Поэтому работу по подаче тепла, снабжению электрической энергией прошу держать на особом контроле», - сказал премьер на заседании Правительства РК.

Он подчеркнул, обращаясь к акимам, что никаких ошибок в этом вопросе быть не должно.

«Уважаемые акимы, не должно быть никаких сбоев в тепло- и электроснабжении», - отметил премьер-министр.

Такжке Сагинтаев поручил тщательно мониторить вопрос по задолженности за комуслуги и вести планомерную работу по ее снижению.