Курс биткоина за сутки вырос до $16,8 тысяч

Курс биткойна на бирже Coinmarketcap за последние 24 часа вырос на 11,7%, до $16,8 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на 11:30 аст, передает ТАСС.

22 декабря криптовалюта показала резкое падение - на 24,6% до $11,8 тыс.

При этом 16 декабря биткойн установил исторический максимум, продемонстрировав рост на 8,2% и преодолев отметку в $19 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой валюты естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.