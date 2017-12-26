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Курс биткоина за сутки вырос до $16,8 тысяч

26 декабря 2017, 12:15

22 декабря криптовалюта резко подешевела - на 24,6%.

Курс биткойна на бирже Coinmarketcap за последние 24 часа вырос на 11,7%, до $16,8 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на 11:30 аст, передает ТАСС.

22 декабря криптовалюта показала резкое падение - на 24,6% до $11,8 тыс.

При этом 16 декабря биткойн установил исторический максимум, продемонстрировав рост на 8,2% и преодолев отметку в $19 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой валюты естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.


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