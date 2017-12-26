Бозумбаев: График поставки мазута для отопления в Алматы не выполняется

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев обратил внимание акимов областей и Алматы на утвержденный график закрепления регионов по поставке мазута на социально-производственные объекты, сообщает BNews.kz.

«На топливных складах накоплено 4,3 млн тонн угля и 111 тыс. тонн мазута, что соответствует утвержденным нормам. На котельных, в зоне централизованного энергоснабжения запас угля - 792 тыс. тонн, при утвержденном нормативе 442 тыс. тонн, мазута 180 тыс. тонн, при нормативе 84 тыс.», - проинформировал министр на заседании правительства.

По словам главы ведомства, с начала текущего отопительного периода при снижении температуры воздуха отмечено 37 фактов несоблюдения температурного графика работы тепловых сетей, что в три раза меньше, чем в прошлом году.

«С начала осенне-зимнего периода 2017-18 года единая электроэнергетическая система работает без крупных технологических нарушений. Вместе с тем отмечается локальное отключение электрических сетей с вводом ограничений потребителей в Алматинской области - 7 случаев, Астане - 21 случай, в Алматы - 19 случаев, а также на тепловых сетях Петропавловска - 17 случаев и в Павлодаре 2 случая, которые были устранены силами энергопредприятий в нормативные сроки», - отметил Канат Бозумбаев.

Глава ведомства добавил, что в соответствии с заявками акиматов министерством энергетики был утвержден график закрепления регионов по поставке мазута на социально-производственные объекты в объеме 312 тыс. тонн на осенне-зимний период 2017-2018 годов.

По словам министра, на текущий период график исполнен на 49%. Так, наименьшие показатели по освоению - по Атырауской, СКО, ЮКО, Кызылординская область и Алматы. Министр обратил внимание акимов на данный факт.

Также он проинформировал, что задолженность энергопроизводящих организаций перед АО «КазТрансГаз Аймак» составляет на сегодня 6,2 млрд тенге, что в два раза больше, чем в начале сентября и около 700 млн тенге перед ТОО «Ботырь Комир». Перед «КазТрансГазом» наибольшая задолженность «МАЭК Казатомпром» - 3 млрд 848 млн тенге, «Алматытеплокоммунэнерго» - более 1 млрд тенге, «Актобе ТЭЦ» - 476 млн тенге, «Жайыктеплоэнерго» - 630 млн тенге, «Тараз Энергоцентр» - 178 млн тенге и ряд других компаний.

«Для исключения срыва обеспечения топливом просим поручить акиматам указанных областей обеспечить погашение имеющихся задолженностей перед «КазТрансГаз Аймак» и ТОО «Богатырь Комир», - добавил глава ведомства.

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