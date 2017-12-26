Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Москвича под дулом пистолета заставили купить iPhone в кредит

26 декабря 2017, 12:35

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

На востоке Москвы мужчину заставили купить iPhone в кредит.

«На востоке Москвы злоумышленники, угрожая пистолетом, заставили мужчину сдать в ломбард дорогую машину, взять кредит и купить iPhone. После чего преступники скрылись с деньгами и телефоном», — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба столичного управления МВД, инцидент произошел на улице Суздальская. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

13 декабря стало известно, что житель Железногорска (Красноярский край) не смог взять квартиру в ипотеку, потому что по документам оказался мертв. Он обратился в полицию, чтобы доказать, что жив.

Гражданин узнал о своей смерти после банковской проверки. Удивленный, он пошел в ЗАГС, где, как оказалось, он числится как живой. Позднее выяснилось, что мертвым его записали в местном управлении ФМС, сайт которого был взломан весной.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...