Москвича под дулом пистолета заставили купить iPhone в кредит

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

На востоке Москвы мужчину заставили купить iPhone в кредит.

«На востоке Москвы злоумышленники, угрожая пистолетом, заставили мужчину сдать в ломбард дорогую машину, взять кредит и купить iPhone. После чего преступники скрылись с деньгами и телефоном», — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба столичного управления МВД, инцидент произошел на улице Суздальская. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

13 декабря стало известно, что житель Железногорска (Красноярский край) не смог взять квартиру в ипотеку, потому что по документам оказался мертв. Он обратился в полицию, чтобы доказать, что жив.

Гражданин узнал о своей смерти после банковской проверки. Удивленный, он пошел в ЗАГС, где, как оказалось, он числится как живой. Позднее выяснилось, что мертвым его записали в местном управлении ФМС, сайт которого был взломан весной.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости.