В Астане предложили создать новую коммунальную службу

В последнее время поступают многочисленные жалобы на запах газа из-за утечек или неисправности газовых сетей, отсутствуют аварийно-диспетчерские службы.

В Астане за счет потребителей может появиться внутридомовая газовая служба, которая будет обслуживать многоквартирные дома, передает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

В последнее время поступают многочисленные жалобы на запах газа из-за утечек или неисправности газовых сетей, отсутствуют аварийно-диспетчерские службы.

Обслуживание по замене и проведению ремонтных работ по устранениям причин утечек газа в настоящее время осуществляется путем сбора целевых денежных средств по выставленной смете. В связи с несвоевременным сбором средств затягивается выполнение работ по устранению утечки и запуска газа.

В связи с этим управление жилищной инспекции Астаны предложило создать в городе внутридомовую газовую службу.

«Для решения данной проблемы предлагается создать внутридомовую газовую службу, снабженную необходимой материально-технической базой, обученным персоналом и штатом для устранения причин возникновения утечек и запахов газа в подъездах. Финансирование деятельности данной службы должно основываться путем сбора дополнительной оплаты от потребителей», - сказал врио начальника управления жилищной инспекции Азамат Амиржанов.

По предварительным подсчетам, затраты составят 792 тенге в год с одной квартиры.

Фото: BNews.kz