Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Астане предложили создать новую коммунальную службу

26 декабря 2017, 12:37

В последнее время поступают многочисленные жалобы на запах газа из-за утечек или неисправности газовых сетей, отсутствуют аварийно-диспетчерские службы.

В Астане за счет потребителей может появиться внутридомовая газовая служба, которая будет обслуживать многоквартирные дома, передает Zakon.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

В последнее время поступают многочисленные жалобы на запах газа из-за утечек или неисправности газовых сетей, отсутствуют аварийно-диспетчерские службы.

Обслуживание по замене и проведению ремонтных работ по устранениям причин утечек газа в настоящее время осуществляется путем сбора целевых денежных средств по выставленной смете. В связи с несвоевременным сбором средств затягивается выполнение работ по устранению утечки и запуска газа.

В связи с этим управление жилищной инспекции Астаны предложило создать в городе внутридомовую газовую службу.

«Для решения данной проблемы предлагается создать внутридомовую газовую службу, снабженную необходимой материально-технической базой, обученным персоналом и штатом для устранения причин возникновения утечек и запахов газа в подъездах. Финансирование деятельности данной службы должно основываться путем сбора дополнительной оплаты от потребителей», - сказал врио начальника управления жилищной инспекции Азамат Амиржанов.

По предварительным подсчетам, затраты составят 792 тенге в год с одной квартиры.

Фото: BNews.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...