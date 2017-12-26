Отменены занятия в школах и колледжах Астаны
26 декабря 2017, 12:41
Из-за ухудшения погодных условий отменены занятия.
Отменены занятия в школах и колледжах Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на столичное управление образования.
«В связи с ухудшением погодных условий (ожидается усиление ветра 15-20 м/с), занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются», - говорится в сообщении.
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