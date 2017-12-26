В РК принимают меры, чтобы исключить получение пенсий за умерших родственников

Проблема заключалась в несвоевременном получении информации о смерти получателей пенсий и пособий.

Казахстанцы не спешат сообщать о смерти умерших родственников и получают за них пенсии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулан Даулембаев, передает Zakon.kz.

«В рамках анализа структуры правонарушений установлено, что органами внутренних дел ежегодно проводятся около двух десятков расследований по обращениям филиала корпорации «Правительство для граждан» по фактам использования денежных средств умерших пенсионеров, - написал он. - Обращения связаны с тем, что пенсии несколько месяцев начисляются на счета умерших пенсионеров, поскольку корпорация узнает о смерти получателей лишь после регистрации факта в органах юстиции, а родственники могли использовать начисленные средства».

По его словам, проблема заключалась в несвоевременном получении информации о смерти получателей пенсий и пособий.

«Ситуацию удалось разрешить путем обеспечения сверки данными между двумя государственными органами. Теперь, органы внутренних дел и филиал корпорации «Правительство для граждан» проводят еженедельные сверки, что позволило исключить факты необоснованного начисления пенсий на счета умерших, а значит, исключено проведение досудебного производства и вовлечение родственников умерших пенсионеров в орбиту уголовного преследования», - заключил Даулембаев.