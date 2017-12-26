О чем говорил Сагинтаев с президентом Кыргызстана

Особое внимание было уделено актуальным вопросам торгово-экономического сотрудничества и потенциалу для его дальнейшего увеличения.

Сегодня в Астане состоялась встреча Премьер-Министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева и Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова по вопросам развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и укрепления регионального и приграничного взаимодействия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Бакытжан Сагинтаев, пользуясь случаем, поздравил Сооронбая Жээнбекова с победой на выборах Президента Кыргызстана.

В ходе встречи обсуждены ход реализации договоренностей между президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, достигнутых вчера в Астане, а также выполнения мероприятий в рамках Дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества.

Особое внимание было уделено актуальным вопросам торгово-экономического сотрудничества и потенциалу для его дальнейшего увеличения. В ходе встречи также отмечена важность укрепления регионального и приграничного взаимодействия, в том числе посредством проведения казахстанско-кыргызского межрегионального Форума, создания Делового совета Казахстана и Кыргызстана.

В текущем году объем товарооборота между Казахстаном и Кыргызстаном составил $598 млн, рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — на 13,3%.

В настоящее время исполнено 10 оперативных мероприятий Дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, исполнение 13 мероприятий предусмотрено до конца т.г. По остальным пунктам карты работа продолжается, поскольку они имеют долгосрочный характер.

Фото: primeminister.kz