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В России предложили понизить градус водки

26 декабря 2017, 12:56

Снижение крепости на законодательном уровне может привести к изменениям в ассортименте напитка.

В России предложили законодательно снизить минимальный градус водки до 37,5 процента. Поправки вступят в силу с 1 июля 2018 года.

Это снимет противоречие между законом и ГОСТом, считают авторы инициативы — члены Совета Федерации. Согласно закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта», водка — это напиток, который произведен на основе этилового спирта с крепостью 38–56 процентов.

«В описании особых свойств товара с наименованием места происхождения "Русская водка" сказано, что ее нижняя крепость составляет 37,5 процента», — сказал сенатор Сергей Рябухин и подчеркнул, что юридическую коллизию нужно разрешить с учетом этого факта.

Снижение крепости на законодательном уровне может привести к изменениям в ассортименте напитка. Так, несколько лет назад нелегальные производители для экономии спирта делали водку крепостью в 37,5 градуса, напомнил глава Центра исследований федерального и регионального рынков Вадим Дробиз.

«При этом спрос на нее был колоссальный за счет необычного вкуса. Напиток был более мягким. Производители утверждали, что опьянение от спиртного было более долгоиграющим по сравнению с классическим вариантом водки», — отметил он.

13 декабря в Роскачестве заявили, что не выявили контрафактной водки в легальной рознице. Наоборот, более 60 процентов бутылок превосходят требования ГОСТ и могут считаться товаром повышенного качества.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости.


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