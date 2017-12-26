За отсутствие зимней резины водителей будут штрафовать - ДВД ЗКО

В пресс-службе ДВД ЗКО напоминают, что согласно подпункту 1 пункта 14 приложения 2 Правил дорожного движения Республики Казахстан запрещается эксплуатация транспортных средств (далее-ТС) при наличии технических неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, их несоответствии техническим регламентам, стандартам, правилам и руководствам по их технической эксплуатации, а также, их переоборудовании без соответствующего согласования, передает Zakon.kz.

Пунктом 5 Технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» от 09.12.2011 года запрещается эксплуатация ТС, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август), а в зимний период (декабрь, январь, февраль) не укомплектованных зимними шинами, при этом зимние шины должны быть установлены на всех колесах транспортного средства и, в случаях применения ошипованных шин, транспортное средство по усмотрению водителя обозначается знаком «Шипы» установленного образца, при этом сторона треугольника должна составлять не менее 20 см.

"В данной связи, управление транспортными средствами, не отвечающими установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения образуют состав правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 590 КРКоАП, за которое предусматривается административный штраф в размере 5 МРП - 11345 тенге", - сообщили в полиции.

Как показывает практика, требования регламента и правил некоторыми водителями не выполняется, о чем свидетельствуют эксплуатация ТС в зимний период с шинами, не предназначенными для эксплуатации в условиях холода, что представляет реальную угрозу безопасности дорожного движения.

"В качестве информации сообщаем, что согласно указанного технического регламента зимние шины маркируются знаками в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее, а также маркированных знаками «М+S», «М&S», «МS». На основании изложенного, в связи с наступлением зимнего периода и неблагоприятных погодных условий в целях повышения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан призываем водителей, а также руководителей предприятий и организации области принять меры по своевременной замене летних шин на эксплуатируемых автотранспортных средствах на зимние шины. Предупреждаем, что к правонарушителям установленных норм будут применяться меры административного характера", - добавили в ДВД.