Семья из 11 человек заблудилась в степи 

Сегодня в два часа ночи спасатели вызволили из тумана и снежного плена в Карагандинской области семью из 11 человек, из которых четверо детей, включая трехмесячного младенца, сообщает МИА «Казинформ».

Аким села, полицейские, спасатели искали людей с 7 часов утра 25 декабря. Семья не знала, где находится.

«На двух машинах группа из 11 человек выехала из села Абай Актогайского района в город Балхаш. Из-за плотного тумана сельчане потеряли дорогу. К тому же, в одном из автомобилей закончился бензин. В салоне среди взрослых и детей 4-5 лет находился трехмесячный ребенок», - сообщила официальный представитель департамента по ЧС Жанна Дауренбекова.

Взобравшись на ближайшую возвышенность, людям удалось дозвониться до своих родственников и сообщить о случившемся, которые, в свою очередь обратились к спасателям.

«Сообщение о бедствии поступило 25 декабря в 7:30 утра. Люди не знали, где находятся, что усложняло работу спасателям. Было неизвестно - куда ехать, чтобы спасли детей и взрослых. Тут же выехали силы и средства подразделений департамента по ЧС Карагандинской области. Работы осложнились тем, что заблудившиеся изначально неправильно сориентировали спасателей о своем местонахождении. Поиски также затруднял плотный туман», - рассказала Жанна Дауренбекова.

Даже аким села Нарманбет и участковый инспектор полиции подключились к поискам семьи.

«Чтобы знать точнее - куда ехать для оказания помощи, спасатели обратились за технической помощью по определению координат через мобильную связь к сотрудникам департамента внутренних дел, которые помогли сузить район поиска», - рассказала Жанна Дауренбекова.

Поисково-спасательная группа обнаружила автомобиль с закончившимся топливом. Выяснилось, что люди пересели во второй автомобиль и продолжали искать дорогу.

«Сегодня, 26 декабря, почти в два часа ночи заблудившиеся были обнаружены в 90 километрах от села Карасу. Они замерзли. Все 11 человек, в том числе 4 детей, доставлены спасателями в Балхаш. В медицинской помощи не нуждались», - сказала Жанна Дауренбекова.

Спасатели напоминают о соблюдении мер безопасности в зимний период. Рекомендуется воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды.