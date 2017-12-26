Сагинтаев поручил акимам установить приложения «умного города» на телефоны 

Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил акимам опробовать мобильные приложения, разрабатываемые в рамках проекта Smart City, сообщает МИА «Казинформ».

«Smart City изначально предполагает, что это, в первую очередь, делается для удобства для жителей того или иного города. Это должно быть на самом деле удобно и чтобы все жители могли пользоваться этими услугами. Хорошие доклады, но я хотел бы попросить акимов закачать мобильные приложения, о которых вы докладывали, и проверить, насколько они работают. На бумаге у нас все хорошо пока. Вам никакие помощники не нужны будут, чтобы доложить работает или нет это приложение, вы можете сами ежедневно это контролировать, пользоваться. Только таким образом можно это внедрять, и тогда работа пойдет быстрее. Аскар Куанышевич (Жумагалиев - вице-Премьер), возьмите на контроль эту работу», - сказал Премьер-Министр во время заседания Правительства.

Глава Правительства напомнил, что проект Smart City разработан в рамках программы «Цифровой Казахстан».

«Программа была принята недавно. Но, тем не менее, в пилотном режиме в разных городах работа у нас проводится. Надо торопиться, в долгий ящик нельзя откладывать. В принципе, можно по всем направлениям двигаться. Хорошо, что утвердили единую концепцию, потому что иначе «кто в лес, кто по дрова». Если не координировать, то в итоге мы не достигнем той цели, к которой идем», - заключил Премьер-Министр.

По словам министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, цель Smart City - повышение эффективности всех городских служб. Концепция получила достаточно широкое распространение. В настоящий момент Smart City в том или ином объеме реализована в 2500 городах по всему миру.

Как рассказал министр, международная консалтинговая компания McKinsey предсказывает появление 600 полноценных «умных» городов уже к 2020 году. Согласно прогнозу, они будут генерировать, по меньшей мере, две трети мирового ВВП. В центре миссии Smart City - человек и его потребности. Ключевые характеристики умного города - комфорт, безопасность, эффективность и экологичность.