Более 30 млн тенге забрали мошенники у павлодарцев, желавших купить машины через аукцион

Подозреваемый предлагал услуги по проведению аукциона на покупку машин и спецтехники по заниженной цене.

Полицейскими задержан мужчина, который, представляясь работником крупной компании, предлагал гражданам приобрести через аукцион автомобили и специальную технику по очень низкой цене, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

Нигде не работающий 27-летний сельчанин решил не утруждать себя поиском работы, а заработать по-крупному на доверии людей.

Зная, что в больших компаниях и предприятиях проводятся аукционы по реализации имущества, через знакомых, родственников узнавал информацию и контакты людей, которые располагают деньгами или могут получить кредит в банках. Представляясь им работником крупной компании, заинтересовывал своими возможностями и возможностями своей знакомой произвести реализацию специальной техники и машин путем проведения аукциона, по цене ниже рыночной.

Для большей убедительности предъявлял различные фотографии техники и автомашин. Затем сообщал, что, чтобы получить железных коней за приемлемую цену, необходимо передать ему деньги. Как только деньги оказывались у него в руках, телефон отключался и мошенник испарялся.

Полученные деньги, а суммы довольно внушительные - от 2 до 27 млн. тенге, подозреваемые делили между собой.

"На расставленные сети злоумышленника попались пять павлодарцев, причиненная им сумма ущерба варьируется от 2 до 27 миллионов тенге. Расследование по всем фактам мошенничества было соединено в одно уголовное дело, которое окончено производством и направлено в прокуратуру для изучения", - сообщили в полиции.

Фото: ИА «Росбалт»