Уплата таможенных пошлин, сборов, налогов и других платежей производится по месту таможенного оформления
К сведению участников ВЭД!
Департамент государственных доходов по Карагандинской области сообщает, что до вступления в силу нового приказа Министра финансов Республики Казахстан «О некоторых вопросах ведения лицевых счетов плательщиков» в рамках нового Кодекса «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, пени и проценты, суммы авансовых платежей, подлежащие уплате в Республике Казахстан, уплачиваются (взыскиваются) в таможенном органе, в котором производится выпуск товаров.
26 декабря 2017, 13:17
Источник, интернет-ресурс: Департамент гос. доходов по Карагандинской обл.
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