Уплата таможенных пошлин, сборов, налогов и других платежей производится по месту таможенного оформления

К сведению участников ВЭД!

Департамент государственных доходов по Карагандинской области сообщает, что до вступления в силу нового приказа Министра финансов Республики Казахстан «О некоторых вопросах ведения лицевых счетов плательщиков» в рамках нового Кодекса «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, пени и проценты, суммы авансовых платежей, подлежащие уплате в Республике Казахстан, уплачиваются (взыскиваются) в таможенном органе, в котором производится выпуск товаров.