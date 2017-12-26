Вывод средств из страны могут взять на особый контроль - Акишев

Основная цель нового законопроекта «О валютном регулировании и валютном контроле» – плановые изменения валютного законодательства в условиях вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию и создания Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» и Международного финансового центра «Астана». Об этом рассказал председатель Национального Банка РК Данияр Акишев на заседании в Правительстве РК, передает Zakon.kz.

«Основной задачей законопроекта является расширение охвата статистического мониторинга валютных операций и сокращение использования иностранной валюты в расчетах на территории Казахстана. Реализация указанных норм позволит расширить охват информации о валютных операциях, повысить эффективность валютного контроля, в том числе для противодействия выводу денег из страны», - сказал глава Нацбанка.

Среди основных изменений он перечислил: признание филиалов иностранных организаций в качестве резидентов; расширение охвата валютных операций трансграничного характера; усиление валютного контроля по операциям, направленным на вывод капитала, а также уточнение вопросов обращения валютных ценностей на территории Казахстана и перечня разрешенных между резидентами валютных операций. При этом Д. Акишев подчеркнул, что законопроектом предусмотрено сохранение принципов либерального валютного режима.

Д. Акишев отметил, что после вступления Казахстана в ВТО ожидается увеличение количества филиалов и представительств, что приведет к увеличению платежей в иностранной валюте внутри страны, что не соответствует национальным интересам.

В связи с этим, по словам главы финрегулятора, предлагается перевести расчеты филиалов иностранных организаций с казахстанскими контрагентами на тенге. Изменения не затронут компании, которым гарантирован статус нерезидента соглашениями, заключенными от имени государства с иностранными организациями. При этом не предусматривается ухудшение условий в отношении договоров, заключенных до введения в действие настоящего закона.

Кроме этого Д. Акишев отметил, что в законопроекте «О валютном регулировании и валютном контроле в РК» определен перечень валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны. «В этой связи изменения в Закон РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» предусматривают раскрытие информации по валютным операциям, являющейся банковской тайной, органу государственных доходов.

Д. Акишев также рассказал, что законопроектом предусмотрены изменения, касающиеся порядка обращения валютных ценностей на территории Казахстана. «Небанковским обменным пунктам предоставлено право на покупку и продажу аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг предоставлено право покупать, продавать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке по поручениям клиентов», - сказал Д. Акишев.

Срок введения в действие законопроекта – 1 июля 2019 года.