15 мифов о животных, которые пора развеять

Мы вроде бы многое знаем о животном мире, но очень часто наши бытовые представления о животных оказываются неправильными - особенно в том, что касается их поведения и особенностей. Хорошо, что есть ученые, способные развеять эти неверные представления и рассказать всю правду.

15. Кошки и собаки не различают цвета

Дальтонизм кошек и собак - очень хороший пример такого устойчивого мифа. Мол, они видят все черно-белым. Просто кошки и собаки видят мир не совсем таким, каким видим его мы, но они способны хорошо различать некоторые цвета. Кошки - зеленый, синий, серый. Серого - так вообще 25 оттенков! Собаки хорошо различают синий, желтый и оттенки фиолетового.

14. У золотых рыбок плохая память

О забывчивом человеке иногда говорят, что у него память как у золотой рыбки. Все, кому это говорили, могут расслабиться: с памятью у золотых рыбок все не так плохо, как мы думали. Они, конечно, не гиганты мысли, но и не совершенно бездумные создания. Исследования показали, что золотая рыбка может помнить то, чему ее научили, минимум пять месяцев.

13. Укус любой летучей мыши грозит человеку бешенством

Согласно последним научным данным, только 6 процентов летучих мышей являются носителями вируса бешенства. Конечно, если вас кто-то покусал, лучше обратиться к врачу на всякий случай.

12. Страусы зарывают голову в песок

Представление о том, что страусы в случае опасности "зарывают голову в песок" привел к тому, что это выражение стало устойчивым фразеологизмом. Но если хорошо подумать - это не самый лучший способ защиты от хищников. Оказывается, страусы вообще таких глупостей не делают. Они могут опуститься на землю, прижаться к ней в попытке спрятаться, но никогда не зарывают в песок голову.

11. Пчелы после укуса погибают

Этому верят все: после того как пчела вас ужалила, она умирает. Это было бы справедливо, не так ли? Но непонятно, с какой стати у насекомого должен быть такой убийственный защитный механизм. Правда в том, что единственный вид пчел, способных умереть после нападения, - это медоносные пчелы. У них жало имеет пилоообразную форму, и если оно застрянет в коже, то пчела в тщетных попытках освободиться может его вырвать и погибнуть. При этом есть десятки тысяч других видов пчел, не обладающих этой специфической особенностью.

10. Мы едим пауков во время сна

Этот миф входит в список самых популярных "забавных фактов" - мол, человек во время сна может проглотить кучу пауков. Ну, если они где-то рядом ползают. Во-первых, никаких серьезных исследований на эту тему не проводилось. Во-вторых, на месте маленького паука было бы крайне неразумно пытаться залезть в рот большому хищнику вроде человека.

9. Акулы способы учуять кровь на расстоянии многих километров

Конечно, если у вас идет кровь, а рядом акула - она это, скорее всего, учует. Но рассказы о том, что акулы приплывут на эту кровь издалека - мягко говоря, преувеличение. У этих хищников действительно чрезвычайно острое обоняние, но даже с таким фантастическим обонянием они не могут ничего учуять на расстоянии километров. Максимум - 400 метров.

8. Верблюды запасают воду в горбе

Верблюды могут передвигаться по пустыне на большие расстояния и в течение долгого времени, они выпивают тонну воды и хранят эту воду в своих больших горбах. Знакомо? Конечно, горбы у верблюда на спине не просто так, но природа предназначила их не для хранения воды, а для хранения жира, который используется верблюдом как источник энергии во время долгих путешествий.

7. Нельзя трогать выпавшего из гнезда птенца - иначе мать его бросит

Есть еще такая байка: если человек дотронется до выпавшего из гнезда птенца, то мама-птица этого птенца потом бросит. Ну не настолько же мы отвратительны, в конце концов! Конечно, это полная ерунда. Специалисты говорят, что лучший способ помочь выпавшему из гнезда птенцу - это найти его гнездо и поместить туда малыша как можно скорее. Если сделать это быстро, то его мать может даже ничего не заметить.

6. У акул не бывает раковых опухолей

Миф о том, что акулы не болеют раком, имеет под собой некоторую основу: дело в том, что акулий хрящ богат веществом, тормозящим рост раковой опухоли. Возможно, когда-то кто-то объединил два факта в один и сделал не совсем правильный вывод. В действительности, акулы тоже могут болеть раком и умирать от него - хотя и гораздо реже, чем другие животные.

5. Змею можно загипнотизировать игрой на флейте

Факир, "зачаровывающий" змею с помощью музыки, - довольно изящная форма уличного представления. Да, змея реагирует на определенные движения факира, но не на музыку. На музыку ей совершенно наплевать.

4. Дельфины - очень дружелюбные создания

Дельфины - самые дружелюбные существа в океане, не так ли? Что ж, правда может вас удивить. Дельфина можно сравнить с дружелюбным соседом, который на поверку оказывается мерзким педофилом. Это не шутка. Дельфины - убийцы, которые иногда вступают со своими жертвами в половой контакт (прежде чем убить их). Есть даже видеозаписи того, как дельфины нападают на морских свиней именно с этой целью. Ученые пришли к выводу, что дельфины делают это даже не ради пропитания или территории, а по каким-то другим причинам. "Потому что могут".

3. Быки реагируют на красный цвет

Распространенное представление о том, что бык реагирует на красный цвет, совершенно не соответствует действительности. Почему же на корриде он как бешеный кидается на красную тряпку? Все просто. Это ведь бешеный бык, ему положено атаковать все подряд.

2. Слоны помнят всё

Да, у слонов действительно хорошая память, это верно. Например, для пары слонов, разлученных на 20 лет, вполне нормально при воссоединении вспомнить друг друга. Но память их все-таки не совершенна, и со временем воспоминания стираются.

1. Первое заражение ВИЧ произошло из-за секса с обезьяной

ВИЧ - одна из серьезнейших угроз в наши дни. Есть лечение, и с этим вирусом можно жить, и жить долго. Проблема в том, что лечение доступно не везде и не всем, а если ВИЧ не лечить, то он превращается в СПИД. А вот это уже плохо. А что касается устойчивого мифа - это миф о том, как появился ВИЧ: якобы кто-то имел половое сношение с обезьяной и заразился от нее, а потом зараза пошла дальше. В действительности первое инфицирование ВИЧ произошло при контакте с кровью обезьяны. Так что да, эти животные в некоторой степени виноваты в том, что человечество столкнулось с серьезным заболеванием, но первое заражение случилось не в таких обстоятельствах, как многие думают.

Источник: Fishki.net.