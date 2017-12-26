Следователи выясняют, были ли сломаны тормоза у въехавшего в толпу автобуса

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" — пять человек погибли, около 15 получили травмы.

Следствие проверяет слова водителя автобуса, въехавшего в подземный переход на западе Москвы, о не работавших тормозах, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.

"Следствием рассматриваются различные версии случившегося, проверяются слова водителя о неисправности тормозной системы автобуса"- сказала собеседница агентства.

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" — пять человек погибли, около 15 получили травмы. Задержанный водитель заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать.

Однако эксперты группы "ГАЗ" (производителя автобуса) сообщили, что водитель "с большой долей вероятности … не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем".

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев.