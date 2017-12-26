В Алматы нарушитель ПДД угрожал предметом, похожим на пистолет
Водителя просят наказать за несколько адмнарушений.
На одной из улиц Алматы нарушивший Правила дорожного движения водитель Subaru угрожал участнику дорожного движения предметом, похожим на пистолет, передает Zakon.kz.
Видео с инцидентом появилось на канале youtube "Гражданский патруль - Казахстан". Сообщается, что это было 25 декабря в 15.22 час на пр.Абая, восточнее ул.Тлендиева.
"Нарушитель на автомобиле Subaru Forester г/н A966FTN обиделся, что его особую персону не пустили с автобусной полосы обратно в ряд перед перекрестком и начал мстить и угрожать предметом очень похожим на пистолет. Весь перечень нарушений автомобиля Subaru, Forester г/н A966FTN: 1) Езда по полосе для общественного транспорта. 2) Создание аварийной ситуации. 3) Перестроение без указания сигнала поворота. 4) Пересечение сплошной линии. 5) Перестроение без указания сигнала поворота (повторное). 6) Езда по полосе для общественного транспорта (повторное)", - сказано в описании к ролику.
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