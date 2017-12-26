Более 750 юных актюбинцев приняли участие в новогодних ёлках

Заветные желания 750 актюбинских детей - отличников учебы, детей, оставшихся без попечения родителей, сирот, с инвалидностью, из многодетных и малообеспеченных семей были исполнены на Президентской елке, а также двух новогодних утренниках от имени акима области, передает Информационный центр «Актобе акпарат».

Отметим, дети из районов прибыли в Актобе за день до торжества, для них была организована экскурсия по городу.

Праздничное шоу проходило в зале нового Дворца единоборств. Для детворы, пришедшей на праздник в карнавальных костюмах, было устроено сказочное театрализованное представление.

Главным событием праздника стало традиционное видеообращение Главы государства, в котором Нурсултан Назарбаев поздравил ребят с наступающим новым годом и высказал самые теплые пожелания.

Аким области Бердыбек Сапарбаев пожелал ребятам здоровья, успехов в учебе, выразив надежду, что мальчишки и девчонки смогут реализовать свои самые амбициозные планы в учебе, спорте, творчестве и стать достойными гражданами своей страны.

— Дети всегда верят в сказку и в чудеса. Задача взрослых — ваших учителей и родителей — сделать все, чтобы вы выросли воспитанными, образованными и успешными людьми, имели возможность заниматься спортом, искусством. Для этого в области созданы все условия. Не упустите время и возможности, получите крепкие знания, станьте достойными гражданами Казахстана! – обратился к ребятам аким области.

Отметим, каждому участнику вручили ценные подарки, о которых они просили в своих письмах Деду Морозу.

Всего в рамках акции «Подари радость детям» в эти предновогодние дни воплотятся в реальность мечты для 22 000 ребят.